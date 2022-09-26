Yılanın korkunç saldırısı sırasında ölen adamın son sözleri yürekleri dağladı

Mozambik'te arazi yöneticisi olarak çalışan Sebastian Wicker 2 hafta önce arazide çalıştığı sırada yılanın saldırısına uğradı. Wicker arkadaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

KARISINA HABER VERİLDİ

Olayın ardından acılı iş arkadaşları, talihsiz adamın karısı Amanda'yı arayarak korkunç haberi verdi. Sebastian Wicker'in iş sırasındaki kıyafetleri ve özel eşyaları da karısı Amanda'ya teslim edildi.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eşinin telefonunda inceleme yapan Amanda ise kahreden sesli mesajla karşılaştı. Mesajda, Sebastian Wicker'in yılan saldırısı sonrasında eşine yönelik "Seni seviyorum, hep mutlu ol" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.