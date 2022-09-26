Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılanın korkunç saldırısı sırasında ölen adamın son sözleri yürekleri dağladı

Dünya Haberleri

Mozambik'te arazi yöneticisi olarak çalıştı sırada yılan saldırısı sonucu hayatını kaybeden Sebastian Wicker'in son sözlerinde karısını sevdiğini dile getirmesi, yürekleri burktu.

Mozambik'te arazi yöneticisi olarak çalışan Sebastian Wicker 2 hafta önce arazide çalıştığı sırada yılanın saldırısına uğradı. Wicker arkadaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

KARISINA HABER VERİLDİ

Olayın ardından acılı iş arkadaşları, talihsiz adamın karısı Amanda'yı arayarak korkunç haberi verdi. Sebastian Wicker'in iş sırasındaki kıyafetleri ve özel eşyaları da karısı Amanda'ya teslim edildi.

Yılanın korkunç saldırısı sırasında ölen adamın son sözleri yürekleri dağladı

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eşinin telefonunda inceleme yapan Amanda ise kahreden sesli mesajla karşılaştı. Mesajda, Sebastian Wicker'in yılan saldırısı sonrasında eşine yönelik "Seni seviyorum, hep mutlu ol" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Yılanın korkunç saldırısı sırasında ölen adamın son sözleri yürekleri dağladı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title