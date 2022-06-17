Yılan adamı görenler hayrete düşüyor! Her hafta düzenli olarak deri değiştiriyor

Dünya üzerindeki ilginç hastalıklardan birine sahip olan isimlerden biri de Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki Majibar Rehman Malik. "Yılan adam" olarak adlandırılan Malik, her hafta deri değiştirmesi nedeniyle çok zor bir yaşam sürdürüyor.

DOĞUMUNDAN SADECE BİR KAÇ GÜN SONRA BAŞLADI

Hastalığının doğumundan sadece birkaç gün sonra başladığını ifade eden Malik, haftalık olarak derisinin döküldüğünü yerini ise kaşıntılı kırmızı pullara ve lekelere bıraktığını anlattı. Bu durum da vücut ısısını düzenleyen sorunlara, metabolik hızın artmasına ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabiliyor.

DOKTORLAR DA ANLAYAMADI

Doğumundan birkaç gün sonra ailesinin vücudundaki kırmızı lekeler nedeniyle kendisini hastaneye götürdüğünü anlatan Malik, doktorların hastalığını bilmediğini ve ailesine onu daha kapsamlı bir hastaneye götürmelerini tavsiye ettiğini söyledi. Ancak aile fahiş hastane faturasını karşılayamadığı için Malik'in tedavisine başlanılmadı.

"DIŞLANMAK ÜZÜCÜYDÜ"

Mücadelesinin sadece hastalığıyla olmadığını ifade eden Malik, büyürken büyük bir öğrenme tutkusu bulunduğunu söyledi. Okulda yaşıtlarının dış görünüşü nedeniyle kendisini dışladığını belirten Malik, "Çocuklar benden korkuyor. Özellikle ilkokul yaşlarımda yaşıtlarım beni gördüklerinde kaçıyordu. Bu yüzden okul yönetimi benimle ilgi karar verdi ve okuldan atıldım" dedi.

Haberler.com - Dünya