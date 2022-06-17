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Yılan adamı görenler hayrete düşüyor! Her hafta düzenli olarak deri değiştiriyor

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Yılan adamı görenler hayrete düşüyor! Her hafta düzenli olarak deri değiştiriyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ikamet eden ve yaşadığı hastalık nedeniyle "yılan adam" olarak adlandırılan Majibar Rehman Malik, hem görüntüsü hem de her hafta deri değiştirmesi nedeniyle şaşkınlık yaratıyor.

Dünya üzerindeki ilginç hastalıklardan birine sahip olan isimlerden biri de Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki Majibar Rehman Malik. "Yılan adam" olarak adlandırılan Malik, her hafta deri değiştirmesi nedeniyle çok zor bir yaşam sürdürüyor.

Hastalığının doğumundan sadece birkaç gün sonra başladığını ifade eden Malik, haftalık olarak derisinin döküldüğünü yerini ise kaşıntılı kırmızı pullara ve lekelere bıraktığını anlattı. Bu durum da vücut ısısını düzenleyen sorunlara, metabolik hızın artmasına ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Yılan adamı görenler hayrete düşürüyor! Her hafta düzenli olarak deri değiştiriyor

Doğumundan birkaç gün sonra ailesinin vücudundaki kırmızı lekeler nedeniyle kendisini hastaneye götürdüğünü anlatan Malik, doktorların hastalığını bilmediğini ve ailesine onu daha kapsamlı bir hastaneye götürmelerini tavsiye ettiğini söyledi. Ancak aile fahiş hastane faturasını karşılayamadığı için Malik'in tedavisine başlanılmadı.

Yılan adamı görenler hayrete düşürüyor! Her hafta düzenli olarak deri değiştiriyor

Mücadelesinin sadece hastalığıyla olmadığını ifade eden Malik, büyürken büyük bir öğrenme tutkusu bulunduğunu söyledi. Okulda yaşıtlarının dış görünüşü nedeniyle kendisini dışladığını belirten Malik, "Çocuklar benden korkuyor. Özellikle ilkokul yaşlarımda yaşıtlarım beni gördüklerinde kaçıyordu. Bu yüzden okul yönetimi benimle ilgi karar verdi ve okuldan atıldım" dedi.

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