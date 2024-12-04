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Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın mensuplarına ülkedeki göçmenlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adres tahkikatı yaptıklarını belirten Bakan Yerlikaya "150 bin 327 göçmen adresinde bulunamadı. 3 yıldır hiç bir hizmet almayanlar vardı aralarında. Bunların yüzde 99,9 Avrupa'ya gittiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da bir etkinlikte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Düzenli göçmenler konusunda değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya'nın "Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık" sözleri büyük ses getirdi.

2023 yılının Haziran ayında göreve geldiklerinde 5 milyon 196 bin düzenli göçmen olduğuna işaret eden Yerlikaya, "30 Kasım itibarıyla 4 milyon 171 bin kayıtlı yabancı var. 1 milyon 25 bin kayıtlı yabancı sayısı azaldı. 4 milyon 171 bin kayıtlı yabancının 2 milyon 935 bini Suriyeli" dedi.

"YÜZDE 99,9 AVRUPA'YA GİTTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Göçmenlerin adres takiplerini yaptıklarını ve 731 bininin adresinin bulunduğunu belirten Yerlikaya, "150 bin 327'si bulunamadı. Diğerleri adres güncellemesi yaptı. 3 yıldır hiç bir hizmet almayanlar vardı aralarında. Bunların yüzde 99,9 Avrupa'ya gittiğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KONUMLA BİRLİKTE MESAJ GÖNDERECEKLER BİZE"

Düzenli göçle ilgili adres güncelleme işinde 2025 Ocak ayının ilk haftasından itibaren bildirim yükümlülüğü getirdiklerini anlatan Yerlikaya, "Konumla birlikte mesaj gönderecekler bize. Konumlu mesaj bildirimi yapmayınca polis ve jandarma gidecek. Bunların hepsini polis ve jandarma karakollarına zimmetledik. Kurduğumuz sistem, ay sonlarında sayı bildirecek. Sapmalar tespit edilip takibi yapılacak. Göç İdaresi Başkanlığı, her ay bize durumu bildirecek. Konum mesajı göndermede iki kere ihlal edene yaptırım uygulanacak.

"ARTIK SİGORTALI OLACAKLAR"

Düzenli göçmenler çalışıyorsa artık sigortalı olacak. Yerli vatandaş hangi kurala bağlı çalışıyorsa göçmen de ona tabi olacak. Bu konuda denetimlere de başlıyoruz" dedi.

Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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