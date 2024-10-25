Yeni doğan bebeğini mısır geveri kutusunda saklayan kadın cinayetten suçlu bulundu

İngiltere'de yeni doğan bebeğini 'mısır gevreği' kutusunda saklayarak ölümüne sebep olan üniversite öğrencisi cinayetten suçlu bulundu.

Coventry Üniversite'sinde okumak üzere İngiltere'ye yerleşen Malezyalı Jia Xin Teo (22) isimli kadın, 4 Mart'ta doğum yaptı. Teo, polisin yaptığı açıklamaya göre doğumdan sonra bebeği önce bir mısır gevreği kutusuna koyarak valizinin içine sakladı.

CANSIZ BEDENİ VALİZDE BULUNDU

Polis, ihbar üzerine Teo'nun odasını aradı ve bebeğin cansız bedenini sakladığı valizin içinde buldu. Bebeği öldürdüğünü reddeden Jia Xin Teo, öldürmesi gerektiğini söyleyen sesler duyduğunu iddia etti. Mahkeme tarafından cinayetten suçlu bulunan Teo'nun cezası henüz açıklanmadı.

SAVCI: BİLEREK ÖLDÜRDÜ

Savcı James Leslie Francis konuyla ilgili olarak, "Jia Xin Teo hamileliğini tanıdığı herkesten sakladı ve burada doğum yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bilerek İngiltere'ye geldi. Yardım arama fırsatı vardı ama bunun yerine hamileliğini gizlice sürdürmeyi ve tek başına doğum yapmayı seçti. Doğum yaptıktan sonra bile kimseye söylemedi ve kontrol için hastaneye gitmeyi reddetti. Bebek Teo doğumdan sonra hayattaydı ve yaşayabilirdi ama Jia Xin Teo, onu öldüreceğini bile bile onu bir mısır gevreği kutusunun içine koymaya karar verdi" dedi.