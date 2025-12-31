Haberler

Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan ortak savunma anlaşmasını fesheden Yemen'de Savunma Bakanlığı, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi tarafından verilecek tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu duyurdu.

Yemen Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi "26sepnews"te yayımlanan açıklamada, ordunun "ulusal kararların" arkasında olduğu ifade edildi.

"BAŞKOMUTANIN TÜM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ"

Silahlı kuvvetlerin anayasal görevlerini yerine getirmek için tam teyakkuzda bulunduğu ve "Başkomutan Alimi tarafından verilecek tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğu" ifade edilen açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen halkına verdiği destek takdirle karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de bugün yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan ortak savunma anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.

Ülkedeki tüm BAE güçleri ve personelinin 24 saat içinde Yemen topraklarından çekilmesini isteyen Alimi, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri kamplara girerek kontrolü ele almaları talimatını vermişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda

Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?