Yemen hükümet güçleri, Babülmendep'te Husilere karşı kontrolü geri aldığını duyurdu

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(ANKARA) - Yemen hükümet güçleri, "Yemen'in Şafağı" ismini verdikleri operasyon kapsamında Husilerin geçen ay ele geçirdiği stratejik Babülmendep Boğazı bölgesinde yeniden kontrol sağladığını açıkladı.

Uluslararası tanınırlığı olan Aden merkezli Yemen hükümeti ordusundan Yarbay Macid Abdullah el-Nuzeyli, hükümet yanlısı Güney Devleri Tugayları ile Ulusun Kalkanı güçlerinin Babülmendep bölgesinin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

Nuzeyli, Aden hükümeti güçlerinin ayrıca Dhubab Havalimanı'nı ele geçirdiğini ve Dhubab ile Moha arasındaki yolu kestiğini belirtti. Dhubab bölgesinde yüzlerce Husi unsurunun kuşatıldığını söyleyen Nuzeyli, bazı Husi savaşçıların daha sonra teknelerle bölgeden kaçtığını öne sürdü.

Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı, uluslararası deniz ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri konumunda. Husiler geçen ayın başında hızlı bir ilerlemeyle boğazın kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: ANKA