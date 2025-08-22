Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı
Haber Videosu

Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik saldırı başlattı. Saldırı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalarken; İsrail "Husiler yüzlerce füze attı" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik saldırı başlatırken, saldırı nedeniyle kentte sirenler çaldı.

Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail büyük bir şok yaşıyor. Tüm dünyanın tepkisine rağmen Gazze'ye kara harekatına hız veren İsrail'de sirenler çaldı.

YEMEN'DEN FÜZE SALDIRISI

Edinilen bilgiye göre, Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik füze saldırısı saldırı başlattı. Saldırı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalarken; İsrail "Husiler yüzlerce füze attı" açıklamasında bulundu.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Öte yandan İsrail'in en kritik havalimanlarından Ben Gurion Havalimanı'nda saldırı nedeniyle iniş ve kalkışların durdurulduğu öğrenildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Ülke 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Tsunami alarmı verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

İNŞALLAH HER ATTIĞI İSRAİL İN KALBİNE DÜŞER.

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Sayın Sevgili Netanyahu, Kainat ın kuralı diyorki.. Düşmanını .. ona konuşmayarak cezalandırabilirsin ancak düşmanına saldırma hakkın bulunmamaktadır. Yani hem sen saldırmamalısın Gaze-ye hemde Yemen sana saldırmamalıdır.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Bizim yöneticilerin çok pis kınamasından cesaret aldı sanırım hursile

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı

Tanju Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı, ağzının payını aldı
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.