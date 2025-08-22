Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik saldırı başlatırken, saldırı nedeniyle kentte sirenler çaldı.

Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail büyük bir şok yaşıyor. Tüm dünyanın tepkisine rağmen Gazze'ye kara harekatına hız veren İsrail'de sirenler çaldı.

YEMEN'DEN FÜZE SALDIRISI

Edinilen bilgiye göre, Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik füze saldırısı saldırı başlattı. Saldırı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalarken; İsrail "Husiler yüzlerce füze attı" açıklamasında bulundu.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Öte yandan İsrail'in en kritik havalimanlarından Ben Gurion Havalimanı'nda saldırı nedeniyle iniş ve kalkışların durdurulduğu öğrenildi.