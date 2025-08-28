Yemen'de Şiddetli Yağış ve Fırtına, 46 Bin Kişiyi Etkiledi

Yemen'de Şiddetli Yağış ve Fırtına, 46 Bin Kişiyi Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
BM Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de ağustos başından beri süren şiddetli yağış ve fırtınaların 46 bin 500'den fazla kişiyi etkilediğini duyurdu. Sel felaketi, evleri yıkan ve geçim kaynaklarını yok eden etkilerle birçok aileyi yerinden etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki mevcut hava durumunun etkilerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtınalar evleri yıktı, geçim kaynaklarını yok etti ve halihazırda güvencesiz koşullarda yaşayan binlerce aileyi yerinden etti. Bu durumdan 46 bin 500'den fazla kişi etkilendi" ifadesi kullanıldı.

IOM Yemen Misyon Şefi Abdusattor Esoev, yaptığı açıklamada, ülkedeki sel felaketinin, birçok şeyini kaybetmiş aileler için bir başka yıkıcı darbe olduğunu belirtti. Esoev, "İnsanlar bir kez daha evsiz, eşyasız ve güvenlik duygusundan yoksun kaldı. Korunmaya, yardıma ve her şeyden önemlisi uluslararası toplumun yanlarında durmasına ihtiyaçları var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
500
title
