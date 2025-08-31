Yemen'de Husi Siyasiler İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Yemen'deki Husiler, İsrail'in düzenlediği saldırıda başbakanları ve bazı bakanların öldüğünü duyurdu. Saldırıda bazı kişiler yaralandı.

YEMENLİ Husiler, üst düzey Husi siyasilerin İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlediği saldırıda, yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda toplantıdaki bazı kişilerin yaralı olarak kurtulduğu ve tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

İsrail'den yapılan açıklamada ise perşembe günkü hava saldırısında Başkanlık yerleşkesinin ve Husilerin liderlik kadrosunun hedef alındığı belirtildi.

