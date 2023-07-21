Yemen'de Dünya Gıda Programı Çalışanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Yemen'in Taiz kentinde Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanı Moayad Hamidi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganın kimliği tespit edildi ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Rashad al-Alemi, soruşturma başlattıklarını ve adaletin uygulanması için gerekli tedbirleri alacaklarını açıkladı.

Yemen'in Taiz kentinde Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanı Moayad Hamidi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Taiz kentinde motosikletli ve silahlı bir kişi Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanın da aralarında bulunduğu bir kaç kişiye ateş açtı. Saldırı sonucu Dünya Gıda Programı çalışanı Ürdün asıllı Moayad Hamidi'nin vücuduna 6 kurşun isabet etti. Hamidi'nin saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Hayatını kaybeden Hamidi'nin ise insani yardımda bulunmak için Taiz'e gittiği öğrenildi. Saldırganın kimliğinin tespit edildiğini açıklayan güvenlik ekipleri zanlının yakalanması için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Rashad al-Alemi, yaptığı açıklamada Hamidi'nin öldürülmesi ile ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. Saldırganın caydırıcı ceza alması için alınan yasal tedbirler hakkında konuşan al-Alemi, adaletin uygulanması için tüm prosedürleri sağlama, kurtarılmış vilayetlerdeki yardım kuruluşlarının çalışanlarını güvence altına alma ve insani yardımların ülke çapındaki herkese ulaşmasını kolaylaştırmayı taahhüt etti.

Öte yandan söz konusu saldırganın ise Selefi Ordu Komutanı Ebu el-Abbas'ın destekçilerinden biri olduğu belirtiliyor. - TAİZ