Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı: Husilere Karşı İçeride ve Dışarıda Birleşeceğiz

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerin darbesine karşı 'içeride ve dışarıda birleşeceklerini' belirtti. Alimi, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 33. yıl dönümü arefesinde yazılı açıklama yaptı. Yemen'de Husiler ve GGK güçlerinin etkisiyle derinleşen bölünme devam ediyor.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerin darbesine karşı "içeride ve dışarıda birleşeceklerini" belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Alimi, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 33. yıl dönümü arefesinde yazılı açıklama yaptı.

Kuzey ve Güney Yemen'in 22 Mayıs 1990'da birleşmesine ilişkin Alimi, "Bu unutulmaz günün önemini hatırlamak için her yıl toplanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alimi, Yemen'in son yıllardaki durumuna değinerek, "yapılan yanlışlardan ders çıkararak ülkenin eski haline gelmesi için tüm seçeneklere açık" olduklarını belirtti.

Devlet kurumlarını eski haline getirmek adına "kader savaşı" verdiklerine dikkati çeken Alimi, "Husi darbesine karşı içeride ve dışarıda birleşmeye devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Alimi, Ulusal Diyalog Konferansı'nın Yemen'deki tarafların "hatalarını kabul ederek tekrarlanmaması için adaletin sağlanması adına önemli bir zemin olduğunu" hatırlattı.

Yemen'de Husiler ve GGK güçlerinin etkisiyle derinleşen bölünme

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, müzakere masasında da dile getirdiği gibi "Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesini zorunlu kılan "BMGK'nın 2216 sayılı kararına" sıkı sıkıya bağlı. Husiler ise bu üç girişimi de reddediyor.

Yemen'de son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.