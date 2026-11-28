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Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde silahlı kişiler bir kargo gemisine çıkarak geminin kontrolünü ele geçirdi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), geminin sabah saatlerinde kaçırıldığını duyurdu; İHA'nın aktardığına göre olay, geminin kaptanı tarafından bildirildi.

UKMTO'nun açıklamasında geminin adı, bayrağı, mürettebatın sayısı ve durumu ile gemiyi ele geçirenlerin kimliğine dair bilgi yer almadı. Gemiden ve mürettebattan henüz haber alınamıyor.

GEMİ BALHAF AÇIKLARINDA ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamaya göre olay, Yemen'in Balhaf limanının yaklaşık 64 deniz mili güneybatısında yaşandı. Silahlı kişilerin gemiye çıkıp kontrolü ele geçirmesinin ardından yetkililer bilgilendirildi ve soruşturma başlatıldı.

UKMTO, bölgeden geçen gemileri dikkatli olmaları ve şüpheli hareketleri bildirmeleri konusunda uyardı.

BU YIL BÖLGEDE 25'TEN FAZLA KORSANLIK OLAYI

Aden Körfezi, Babülmendep Boğazı üzerinden Kızıldeniz'e bağlanıyor ve Asya ile Avrupa arasındaki en işlek deniz ticaret rotalarından biri üzerinde bulunuyor.

Denizcilik yayını Maritime Executive'in aktardığına göre bölgede korsanlık olayları 2026'da belirgin biçimde arttı; Hint Okyanusu Deniz Güvenliği Merkezi (MSCIO) yalnız eylül ortasına kadar 25 olay kaydetti. Yayına göre 10 Eylül'de Yunan sahipli Glamor adlı dökme yük gemisi de Balhaf'ın yaklaşık 38 deniz mili güneybatısında korsanlarca kaçırılmıştı.

Aynı yayın, o tarihte Somali kıyı sularında kaçırılmış beş geminin daha tutulduğunu ve uluslararası deniz güçlerince izlendiğini aktarmıştı.