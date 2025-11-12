Haberler

Yargıtay Başkanı Kerkez'den Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan askerlere taziye mesajı

Yargıtay Başkanı Kerkez'den Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan askerlere taziye mesajı
Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez taziye mesajı yayımladı. Kazanın nedenine ilişkin teknik ve adli soruşturma devam ederken, Kerkez mesajında 'Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askerî kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başsağlığı mesajı yayımladı.

Azerbaycan'ın Gence kentinden kalkış yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askerî kargo uçağı, 11 Kasım 2025'te Gürcistan'ın Sighnaghi bölgesinde düştü. Uçakta bulunan 20 personelin tamamı şehit oldu.

Kaza sonrası Türkiye ve Gürcistan savunma yetkilileri ortak bir ekip oluştururken, uçağın enkazının geniş bir tarım arazisine yayıldığı, uçağın havada parçalanmış olabileceğine dair ilk bulguların incelendiği bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin teknik ve adli soruşturma sürüyor.

"Şehitlerimizin mekânı cennet olsun"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'dan kalkış yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askerî kargo uçağının Gürcistan sınır bölgesinde kaza yapması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Dünya
