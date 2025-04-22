Yargıç, Oregon'da İki Uluslararası Öğrencinin Vize İptalini Durdurdu

ABD'nin Oregon eyaletinde yargıç, vizesi iptal edilen iki uluslararası öğrencinin yasal statüsünün yeniden tanınması için vize iptali kararını durdurdu.

Oregon Eyalet Üniversitesi ve Oregon Üniversitesi'nde öğrenim gören iki yüksek lisans öğrencisinin vizelerinin bu ay başında iptal edilmesinin ardından açtığı davada ABD Bölge Yargıcı Michael McShane, vize iptalinin durdurulması yönünde 14 günlük geçici tedbir kararı aldı. McShane, federal avukatlara, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'nin (ICE) öğrencilerin yasal statülerini hangi düzenlemelere dayanarak sona erdirdiğini sorarak "Bu işlemlerin uygun olup olmadığını belirleyen bir düzenleme olmalı. ICE burada hangi düzenlemeyi uyguluyor?" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nı temsil eden Savcı Yardımcısı Patrick J. Conti konuyla ilgili tüm bilgilerin toplanmasına yeterli zaman olmadığını belirtirken, bir kararın henüz alınmadığını ve öğrencilerin telafisi mümkün olmayan bir zararla karşı karşıya olmadığını kaydetti.