Etna'daki Kül Uçuşları Vurdu: Catania Havalimanı Kapalı

İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı'nda devam eden volkanik faaliyet nedeniyle Catania şehrindeki havalimanında yüzlerce uçuş iptal edildi. 12 Ağustos Çarşamba akşamı yeniden açılması planlanan Catania Havalimanı, yeni bir kül salımı nedeniyle en az perşembe öğleden sonraya kadar kapalı kalacak.Geçen hafta sonundan bu yana süren uçuş iptalleri ya da başka havalimanlarına yönlendirmeler nedeniyle binlerce yolcunun mağdur olduğu belirtiliyor.Yanardağdan yayılan küller nedeniyle salı günü güneydeki Malta adasında da uçuşlar etkilendi. İtalya genelinde en yüksek turizm sezonu olan ağustos ayında günlerdir süren sorun, Catania Havalimanı ile ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.Geçmişte Catania kentinde yerel yöneticilik ve Sicilya Bölge Başkanlığı yapan, mevcut hükümetin Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, kendisinin yıllar önce havalimanını başka bir alana taşımayı gündeme getirdiğini ancak bunun önlendiğini söyledi.Ansa ajansına konuşan Musumeci, havalimanını başka bir yere taşıma planının "yerel yetkililerin kayıtsızlığı ve havalimanı işletmesinin düşmanca tavrıyla" karşılaştığını, gittikçe büyüyen hava trafiği ve turizm nedeniyle sorununun daha da belirgin hale geldiğini vurguladı: "Yaz sezonunun ortasında binlerce vatandaş ve turist için iptaller, gecikmeler ve ciddi aksaklıklar, Sicilya'nın uzun zamandır aşina olduğu bir sorunun altını çiziyor… Son olaylar tek bir şeyi gösteriyor: Yanlış yerde olan yanardağ değil, havaalanı."Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna yakınındaki Catania Uluslararası Havalimanı, yolcu trafiği açısından Sicilya'nın en büyük, İtalya'nın da beşinci büyük havaalanı.

6 Ağustos'ta yanardağda yaşanan yeni patlama sonrası 8-11 Ağustos arasında Catania'da yaklaşık 700 uçuş etkilendi. Bu uçuşların büyük kısmı iptal edilirken bir kısmı da başka havalimanlarına yönlendirildi. Ancak Sicilya'daki diğer havalimanlarının bu ekstra trafiği yönetmekte zorlandığı belirtiliyor.Catania'dan kalkamayan uçuşlar ağırlıkla Sicilya'nın başkenti Palermo'ya yönlendiriliyor. Yönlendirme yapılan havaalanlarından olan Catania'nın güneyindeki Comiso Havaalanı da salı günü kül bulutu nedeniyle bir süre kapatılmak zorunda kaldı.İtalya basını, Catania'dan Palermo'ya yönlendirilen uçuşlar için otobüs ve taksi gibi kara yolu ulaşımına talebin çok artması üzerine yolcuların ek zorluklarla da karşılaştığını yazıyor.Aktör Filippo Lagana, Catania Havalimanı'ndan yaptığı sosyal medya paylaşımında kendilerine Palermo'ya gitmelerinin söylendiğini ancak bunun için bir servis aracı olmadığını ve kişi başı 700 euro ücret istendiğini söyledi.'Ne kadar süreceğini bilmiyoruz'Catania Havalimanı'nı işleten SAC firması çarşamba günü yaptığı açıklamada Etna'daki aktivitesinin etkilerinin sürmesi nedeniyle bugün yerel saatle 18.00'de yeniden başlaması planlanan uçuşların 13 Ağustos 16.00'ya kadar yeniden askıya alındığını duyurdu.Uzmanlar yanardağı faaliyetinin ve etkilerinin ne kadar süreceğini ön görmenin güç olduğunu vurguluyor.Havalimanının tekrar ne zaman açılabileceğinin atmosferdeki kül varlığı ve rüzgarın yönüne bağlı olduğu belirtiliyor.AdnKronos ajansına konuşan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Etna Gözlemevi Direktörü Salvatore Gambino, "Volkanik aktivitenin yedinci gününe ulaştık. Oldukça süreklilik ve karmaşıklığa sahip bir aktiviteden söz ediyoruz" dedi.Gambino, Etna'da birden fazla noktada kül ve lav püskürmesi yaşandığını ve bu aktivitenin "son günlerde gerileme belirtisi göstermediğini ve oldukça istikrarlı olduğunu" belirtti, "Ne kadar daha süreceğini tahmin etmek zor" dedi.