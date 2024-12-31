Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Yanlış rota genç turistin canına mal oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir Uber taksisinde seyahat eden turist, şoförün yanlışlıkla tehlikeli bir mahalleye giriş yapması sonucu silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. 34 yaşındaki muhasebe müdürü Diely da Silva, yılbaşı kutlamaları öncesinde tatil için şehirdeydi.

Brezilya'da bir Uber taksisinde seyahat eden turist, şoförün tehlikeli bir mahalleye yanlış giriş yapması sonucu silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

34 yaşındaki Diely da Silva, Rio de Janeiro'nun batısındaki Vargem Pequena bölgesinde aracın silahlı saldırıya uğraması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Muhasebe müdürü olan Silva, yılbaşı kutlamaları öncesinde şehirde tatil yapıyordu.

34 yaşındaki Uber şoförü Anderson Pinheiro de saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 28 Aralık'ta gerçekleşen olayı soruşturan askeri polis, şoförün alternatif yol kullanması sonucu aracın çete bölgesine girmesi nedeniyle hedef alınmış olabileceğini düşünüyor.

Sao Paulo eyaletinin Jundiai kentinden Rio'ya tatile gelen Silva için yerel belediye başkanı Gustavo Martinelli, "Şiddetin masum insanların canını almaya devam etmesi ve birçok aileye acı ve ıstırap yaşatması kabul edilemez. Tanrı, bu telafi edilemez kayıpla yüzleşen herkese sabır versin" açıklamasında bulundu.

Kurbanın arkadaşı Maria Alves, Silva'nın ilham verici, kararlı ve "her zaman yüzünde gülümseme olan" biri olduğunu söyledi. Maria, "Seni düğünümde nedime yapmaya fırsat bulamadım, bunu çok istiyordum. Ne yazık ki dünya acımasız ve şiddet seni bizden aldı" dedi.

Uber, yerel medyaya yaptığı açıklamada polis soruşturmasıyla işbirliği yaptıklarını ve Silva'nın ailesinin platform sigortası kapsamında tazminat alabileceğini belirtti. Şirket, "Sadece çalışmak veya seyahat etmek isteyen vatandaşların toplumumuzdaki şiddetin kurbanı olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda kullanıcımızın ailesiyle duygularımızı paylaşıyor ve yetkililerin sorumluları en kısa sürede adalete teslim etmesini umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Yanlış rota genç turistin canına mal oldu

Yanlış rota genç turistin canına mal oldu

Yanlış rota genç turistin canına mal oldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
img

'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı
img

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıENSON:

Üzülmedim, ateşi bol bol olsun, ait olduğu yerde cehenneme yolculuğa çıkmış.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme66
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaş:

Korkup kaçmamışlar mı gaspçılar, Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı
Arabistan'da Terim çılgınlığı

Son Dakika Haberleri

1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği) Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.