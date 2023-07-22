Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerine taşlarla saldırdı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzey kesimindeki El-Mezraa el-Garbiyye köyünde Filistinlilere ait evlere taşlarla saldırarak hasara neden oldu.

Yahudi yerleşimcileri koruyan İsrail güçleri, evleri hasara uğrayan ve yerleşimcileri uzaklaştırmaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehri yakınlarındaki Urif köyünde de Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine ve köydeki ilköğretim okuluna taşlı saldırı düzenledi.

Köydeki Filistinli geçler ile saldırıda bulunan Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yahudi yerleşimciler sene başından 4 Temmuz'a kadar Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 525 saldırı düzenledi. Bu saldırıların 137'sinde Filistinliler yaralanırken geri kalanı maddi zararla sonuçlandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim yeri bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.