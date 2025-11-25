X'in yeni özelliği krize döndü: 'Hesap Ülkesi' özelliği ABD'yi karıştırdı

Sosyal medya platformu X'in 21 Kasım'da devreye aldığı "About This Account" özelliği, açıldığı gibi büyük bir krize dönüştü. "Account Based In" (Hesabın Bağlı Olduğu Ülke) bölümünün beklenmedik sonuçlar vermesi, özellikle ABD'de siyaset ve medya çevrelerinde deprem etkisi yarattı.

ERİC TRUMP VEBARRON TRUMP MAKEDONYA'DA

Özellik aktif olur olmaz paylaşılan ekran görüntüleri ABD'yi karıştırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları Ericve Barron Trump'ın hesapları Makedonya'dan yönetiliyormuş gibi görünürken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karolin Leavitt'in hesabının ise Hong Kong merkezli iddia edildi.

Ancak bu karışıklık 20 dakika içinde özelliğin kapatılması ve yenilenmesi ile ortadan kalktı. Eric Trump'ın konumu Florida, Barron Trump'n konumu ise Mar a Lago olarak güncellendi.

HÜKÜMET HESAPLARI DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Viral hâle gelen bir başka iddiaya göre, bazı resmi Amerikan devlet hesapları da benzer şekilde yanlış ülkelerde listelendi.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞININ HESABI İSRAİL'DE Mİ?

Paylaşımlarda, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) bile "Israel" üzerinden göründüğü öne sürüldü.

İddialara eşlik eden yorumlarda şu ifadeler yer aldı:

"X, ülke konumu özelliğini açtı. Bazı ABD hükümet hesapları İsrail'den görünüyordu. 20 dakika sonra özellik kapatıldı ve hükümet hesapları muaf tutuldu."

Bu durum, "Musk hükümet hesaplarını özellikle hariç tuttu mu?" tartışmasını da alevlendirdi.

TEKNİK AKSAKLIK MI, YOKSA GİZLİ AĞLAR MI?

Uzmanlar ortaya çıkan tablonun birkaç farklı nedeni olabileceğini söylüyor:

VPN veya proxy kullanımı

Kullanıcıların geçmiş seyahat verileri

Cihaz bölge ayarları

X'in henüz tamamlanmamış teknik altyapısı

Ancak özelliğin çok kısa süre içinde açılıp kapatılması, birçok kullanıcı tarafından "Musk'ın şeffaflık hamlesi kontrolsüz şekilde sızdı" şeklinde yorumlandı.