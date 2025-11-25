Haberler

X'in yeni özelliği krize döndü: 'Hesap Ülkesi' özelliği ABD'yi karıştırdı

X'in yeni özelliği krize döndü: 'Hesap Ülkesi' özelliği ABD'yi karıştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medya platformu X'in 21 Kasım'da kullanıcıya açtığı yeni hesabın konumunu gösterme özelliği, özellikle Trump cephesinde büyük şaşkınlık yarattı. Özellik aktif olur olmaz paylaşılan ekran görüntülerinde; Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt ile ABD Başkanı Donald Trump'ın iki oğlu Eric Trump ile Barron Trump'ın hesaplarının "yurtdışı kaynaklı" göründüğü iddia edildi. Beklenmeyen bu eşleşmeler ABD'yi karıştırdı.

  • X platformunun 21 Kasım'da devreye aldığı "About This Account" özelliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları Eric ve Barron Trump'ın hesaplarını Makedonya'dan, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karolin Leavitt'in hesabını Hong Kong'dan gösterdi.
  • Özellik 20 dakika içinde kapatıldı ve Eric Trump'ın hesabı Florida, Barron Trump'ın hesabı Mar a Lago olarak güncellendi.
  • ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın hesabı İsrail'den göründüğü iddia edildi ve hükümet hesapları özellikten muaf tutuldu.

Sosyal medya platformu X'in 21 Kasım'da devreye aldığı "About This Account" özelliği, açıldığı gibi büyük bir krize dönüştü. "Account Based In" (Hesabın Bağlı Olduğu Ülke) bölümünün beklenmedik sonuçlar vermesi, özellikle ABD'de siyaset ve medya çevrelerinde deprem etkisi yarattı.

ERİC TRUMP VEBARRON TRUMP MAKEDONYA'DA

Özellik aktif olur olmaz paylaşılan ekran görüntüleri ABD'yi karıştırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları Ericve Barron Trump'ın hesapları Makedonya'dan yönetiliyormuş gibi görünürken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karolin Leavitt'in hesabının ise Hong Kong merkezli iddia edildi.

Ancak bu karışıklık 20 dakika içinde özelliğin kapatılması ve yenilenmesi ile ortadan kalktı. Eric Trump'ın konumu Florida, Barron Trump'n konumu ise Mar a Lago olarak güncellendi.

HÜKÜMET HESAPLARI DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Viral hâle gelen bir başka iddiaya göre, bazı resmi Amerikan devlet hesapları da benzer şekilde yanlış ülkelerde listelendi.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞININ HESABI İSRAİL'DE Mİ?

Paylaşımlarda, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) bile "Israel" üzerinden göründüğü öne sürüldü.

İddialara eşlik eden yorumlarda şu ifadeler yer aldı:

"X, ülke konumu özelliğini açtı. Bazı ABD hükümet hesapları İsrail'den görünüyordu. 20 dakika sonra özellik kapatıldı ve hükümet hesapları muaf tutuldu."

Bu durum, "Musk hükümet hesaplarını özellikle hariç tuttu mu?" tartışmasını da alevlendirdi.

TEKNİK AKSAKLIK MI, YOKSA GİZLİ AĞLAR MI?

Uzmanlar ortaya çıkan tablonun birkaç farklı nedeni olabileceğini söylüyor:

VPN veya proxy kullanımı

Kullanıcıların geçmiş seyahat verileri

Cihaz bölge ayarları

X'in henüz tamamlanmamış teknik altyapısı

Ancak özelliğin çok kısa süre içinde açılıp kapatılması, birçok kullanıcı tarafından "Musk'ın şeffaflık hamlesi kontrolsüz şekilde sızdı" şeklinde yorumlandı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Eşinin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Minibüs şoförü, kendi eşinin sonu oldu
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Kiralık katil mi tuttu? Güllü'nün kızı sessizliğini ilk kez bozdu

Güllü'nün ölümünde kiralık katil iddiası! En yakınındaki isim konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.