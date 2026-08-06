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İtalya'da Orman Yangınları: 70 Bin Hektar Kül Oldu

İtalya'da Orman Yangınları: 70 Bin Hektar Kül Oldu
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İtalya'da bu yaz çıkan orman yangınlarında 70 bin hektar (yaklaşık 100 bin futbol sahası) alanın yok olduğu bildirildi. WWF raporuna göre, yangınların yaklaşık üçte biri koruma altındaki bölgelerde meydana geldi.

İTALYA'da bu yaz orman yangınları nedeniyle 70 bin hektar alanın yok olduğu bildirildi.

İtalyan basını, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) raporunda, İtalya'da bu yaz çıkan orman yangınlarında 70 bin hektar alanın kül olduğu bilgisinin yer aldığını duyurdu. Bu rakamın yaklaşık 100 bin futbol sahası kadar alana denk geldiği belirtilen açıklamada, yangınların yaklaşık üçte birinin koruma altındaki alanlarda çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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