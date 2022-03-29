Will Smith'in Rock'a attığı tokat sonrası ünlülerin verdiği tepkiyi gösteren görsel gerçek mi?

Sinema camiasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar Gecesi'nde beklenmedik bir olay yaşandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almak için törene gelen Will Smith, eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Yaşanan tokat olayının ardından törende ortam bir anda buz kesti. Törene katılan dünyaca ünlü isimler büyük bir şaşkınlık yaşarken, yayıncı kuruluş ise tartışmanın devam ettiği dakikalarda sesi kapattı.

İddialara konu olan görsel.

ÜNLÜLERİN TEPKİSİNİ GÖSTEREN FOTOĞRAF VİRAL OLDU

Oscar Töreni'ne damga vuran tokat olayı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Canlı yayında yaşanan talihsiz anları sosyal medyada paylaşan kullanıcılar çeşitli yorumlar yaparken, Will Smith'in Chris Rock'a tokat attığı sırada ödül törenine katılanların yüz ifadelerini gösterdiği iddia edilen fotoğraf ise viral oldu.

Fotoğraf, 2017 yılında 89'uncusu düzenlenen Oscar ödül töreninde çekilmiş.

FOTOĞRAFIN GEÇMİŞ YILLARA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Oscar Ödülleri Töreni'nde Will Smith'in attığı tokata verilen tepkilere ait sanılarak paylaşılan görsel aslında 2017 yılına ait. Görseldeki isimlerin yaşadığı şaşkınlığın nedeni ise En İyi Film Oscarı için Moonlight yerine La La Land'in anons edilmesi.

Doğruluk Kontrolü "Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat sonrası ünlülerin verdiği tepkiyi gösteren görsel gerçek mi?" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Oscar Töreni'nde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşanan skandal sonrası ödül törenine katılanların yüz ifadelerini gösterdiği iddia edilen fotoğraf ise viral oldu. Ancak fotoğrafın 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı."

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