Washington DC'de İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Saldırı

Washington DC'de İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Saldırı
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ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir Yahudi müzesinin önünde iki İsrail büyükelçiliği çalışanı vurularak öldürüldü. Saldırı, Gazzelilere yardım etkinliğinden çıkarken gerçekleşti. Şüpheli Elias Rodriguez'in terör bağlantısı araştırılıyor.

ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir Yahudi müzesinin dışında iki İsrail büyükelçiliği çalışanı vurularak öldürüldü.

Görgü tanıkları öldürülen çiftin saldırı sırasında, müzede düzenlenen Gazzelilere yardım etkinliğinden ayrıldığını söyledi.

Saldırı yerel saatle 21.05'te (TSİ 04:05) meydana geldi.

Polis, şüphelinin 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı. Gözaltına alındığı sırada "Özgür Filistin" diye bağırdığı ifade edilen Rodriguez'in terör bağlantısının araştırıldığı belirtildi. Saldırı öncesinde polis tarafından takip edilen biri olmadığı açıklandı.

İsrail Büyükelçiliği, iki çalışanın "yakın mesafeden" vurulduğunu söylerken Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar bunu "şok edici bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı için "açıkça antisemitizm" dedi.

Öldürülen çiftin isimleri henüz resmi olarak açıklanmadı ve saldırının nedeni kesin olarak bilinmiyor.

BBC
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