Washington'da İki İsrail Büyükelçiliği Çalışanının Ölümü: Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Washington'da İki İsrail Büyükelçiliği Çalışanının Ölümü: Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
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ABD'nin başkenti Washington'da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının hayatını kaybettiği saldırıda sanık Elias Rodriguez, ilk duruşmasında suçlamaları reddetti. Davada ölüm cezası talep ediliyor.

ABD'nin başkenti Washington'da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Elias Rodriguez ilk kez hakim karşısına çıktı.

ABD'nin başkenti Washington'da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin davada ilk duruşma tamamlandı. Sanık Elias Rodriguez (31) ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında ölüm cezası talep edilen Rodriguez, suçlamaları reddetti.

Yetkililer, saldırının özellikle Yahudi toplumunu hedef alan organize bir şiddet girişimi olduğunu kaydetti. Rodriguez'in, Washington DC Federal Mahkemesi'nde çıkarıldığı duruşmada tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bir sonraki duruşmanın, 18 Haziran'da görüleceği bildirildi.

Geçici Washington Bölge Savcısı Jeanine Pirro, saldırının nefret suçu ve terör eylemi olarak iki ayrı başlıkta incelendiğini belirtti.

Olay yerinde 21 boş kovan bulunduğunu açıklayan polis, kullanılan silahın yasal yollarla Mart 2020'de Illinois'ten temin edildiğini ve Rodriguez'in saldırı günü sabah Chicago'dan Washington'a uçtuğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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