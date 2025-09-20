Acil durum ilan edilen ABD'nin başkentinde 3 binden fazla kişi tutuklandı

Haberler

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Washington'da ilan edilen kamu güvenliği acil durumu kapsamında 3 binden fazla kişinin tutuklandığını ve 280'den fazla yasa dışı silahın ele geçirildiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, kamu güvenliği acil durumu ilan edilen Washington'da, bugüne kadar 3 binden fazla kişinin tutuklandığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Trump yönetiminin güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla geçen ay kamu güvenliği acil durumu ilan ettiği Washington'da, tutuklanan kişi sayısı ve ele geçirilen yasa dışı silahlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"3 BİNDEN FAZLA KİŞİ TUTUKLANDI"

Pondi, "Misyonumuz sayesinde Washington'da 3 binden fazla kişi tutuklandı ve 280'den fazla yasa dışı ateşli silah ele geçirildi. Dün ise 80 kişi tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Pondi'nin paylaşımında kullandığı görselde, 20 Eylül itibarıyla 3 bin 4 kişinin tutuklandığı, 283 yasa dışı silahın ele geçirildiği bilgisi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
