Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın tanınması ve ordusunun güçlendirilmesine destek veren Türkiye'yi hedef aldı. Vucic "Amerikalılar ve Türkiye, Kosova'daki Arnavutları açık ve net bir şekilde silahlandırıyor. Tek bir amaç var; Sırbistan'ı ve toprak bütünlüğünü tehdit etmek" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic; ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı.

Kosova'nın tanınması ve ordusunun güçlendirilmesi için yapılanları " Sırbistan'a tehdit" olarak lanse eden Vucic, "Birçok bölgesel ve küresel aktör, Kosova'nın bağımsızlığının tanınması için yeni bir hareket başlattı. Özellikle de Türkiye ve Suudi Arabistan.

"TÜRKİYE AĞIR SİLAHLAR TESLİM EDİYOR"

Amerikalılar, Kosova ve Metohija'daki Arnavutları açıkça ve net bir şekilde silahlandırıyor. Türkiye de ağır silahlar ve diğer her şeyi teslim ederek bu sürece dahil oluyor. Tek bir amaç var; Sırbistan Cumhuriyeti'ni ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit etmek, Sırbistan Cumhuriyeti'nin sivil nüfusuna ve asker-polis yapılarına saldırmak." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE SERT İFADELER KULLANMIŞTI

Vucic, daha önce Kosova'ya BAYKAR üretimi "Skydagger" kamikaze drone'larının teslim edilmesi sonrası Türkiye'ye sert sözler yöneltmiş, ardından söylemini yumuşatmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova ordusunun son 4 yılda büyük bir modernizasyon sürecine girdiğini söyleyerek, "Ordumuzu Türkiye'den Skydagger ve Bayraktar TB2, ABD'den Puma insansız hava araçlarıyla donattık. Yakında bir mühimmat fabrikamız ve insansız hava aracı üretim tesisimiz de olacak" demişti.

Erdem Aksoy
