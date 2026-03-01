Haberler

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler... Haber Videosunu İzle
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Hamaney'in hayatını kaybettiği açıklanırken, İran da ABD üslerini hedef aldı ve bölgede çatışma yeniden tırmandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran halkına sokaklara çıkma çağrısı yaparak "nesilde bir kez gelen fırsat" sözleriyle rejime karşı birleşme mesajı verdi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, İran halkına rejimi devirmek için sokaklara dökülmeleri çağrısında bulundu.
  • Netanyahu, İran vatandaşlarına Parsiler, Kürtler, Azeriler, Ahvaziler ve Beluçlar dahil olmak üzere güçlerini birleştirmelerini söyledi.
  • Netanyahu, İran halkına bu fırsatın nesilde bir kez geldiğini ve kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, İsrail'in İran'ı dün sabah vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. ABD'nin saldırılarında İran dini lideri Hamaney öldü. İsrail sabah saatlerinde yeniden operasyon düzenlediğini duyurdu.

"BU NESİLDE BİR KEZ GELEN BİR FIRSAT"

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıların şiddetinin daha da artacağını belirterek İran halkına seslendi. "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" diyen Netanyahu, "Bu yüzden size tekrar söylüyorum. İran vatandaşları, bu fırsatı kaçırmayın. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsat.İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi. Çektiğiniz acılar ve yaptığınız fedakarlıklar boşa gitmeyecek" dedi.

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

"PARSİLER, KÜRTLER, AZERİLER..."

Sözlerinin devamında "Güçlerimizi birleştirelim" çağrısı yapan Netanyahu, "Uzun zamandır beklediğiniz yardım geldi. Yardım geldi ve şimdi tarihi bir görev için birleşme zamanı. Ey İran vatandaşları, Parsiler, Kürtler, Azeriler, Ahvaziler ve Beluçlar! Rejimi devirmek ve geleceğinizi güvence altına almak için güçlerinizi birleştirmenin tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak