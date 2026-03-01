Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, İsrail'in İran'ı dün sabah vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. ABD'nin saldırılarında İran dini lideri Hamaney öldü. İsrail sabah saatlerinde yeniden operasyon düzenlediğini duyurdu.

"BU NESİLDE BİR KEZ GELEN BİR FIRSAT"

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıların şiddetinin daha da artacağını belirterek İran halkına seslendi. "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" diyen Netanyahu, "Bu yüzden size tekrar söylüyorum. İran vatandaşları, bu fırsatı kaçırmayın. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsat.İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi. Çektiğiniz acılar ve yaptığınız fedakarlıklar boşa gitmeyecek" dedi.

"PARSİLER, KÜRTLER, AZERİLER..."

Sözlerinin devamında "Güçlerimizi birleştirelim" çağrısı yapan Netanyahu, "Uzun zamandır beklediğiniz yardım geldi. Yardım geldi ve şimdi tarihi bir görev için birleşme zamanı. Ey İran vatandaşları, Parsiler, Kürtler, Azeriler, Ahvaziler ve Beluçlar! Rejimi devirmek ve geleceğinizi güvence altına almak için güçlerinizi birleştirmenin tam zamanı" ifadelerini kullandı.