Yetkilileri sevindiren gelişme! Nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşekleri Çin'de görüldü - Haberler

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Yetkilileri sevindiren gelişme! Nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşekleri Çin'de görüldü

Xinhua - Dünya
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Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmede, Çin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşekleri görüldü. Öte yandan, ekipler tarafından adım adım izlenmeye başlayan eşeklerin Çin'in Moğolistan sınırında bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Mandula Limanı yakınlarında Cuma günü çok sayıda nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşeği görüldü.

TESPİT EDİLEN EŞEKLER EKİPLER TARAFINDAN İZLENİYOR

Baotou Sınır Kontrol Noktası'ndaki polisler günlük devriyeleri sırasında Asya yaban eşeklerini tespit edip izlemeye başladı. Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında yer alan Asya yaban eşekleri, genellikle Moğolistan'ın güneyinde ve Çin-Moğolistan sınır bölgesinde bulunuyor.

Xinhua / Dünya

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