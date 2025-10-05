Vicdanları sızlatan görüntüler sonrası çocuklarına kavuştular! Gazzeli aile yaşadıklarını böyle anlattı

Gazze'de bir çocuğun küçük kardeşini sırtına alarak kilometrelerce yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler sayesinde çocuklarına kavuşan aile, İsrail bombardımanının aileyi nasıl böldüğünü anlattı.

ÇOCUKLARINA O GÖRÜNTÜLER SAYESİNDE KAVUŞTULAR

Tüm dünyada büyük ses getiren görüntüleri internette gördükten sonra çocuklarına kavuşan aile, İsrail bombardımanının aileyi nasıl böldüğünü anlattı.

"Bana insanlar, oğlumun kardeşini taşırkenki görüntülerinin internette dolduğunu söylediğinde şaşırdım" diyen anne, " "Görüntüleri izleyince dayanamadım. Ağladım, nefesim kesildi. Jadoua bunu başardığı için çok mutluydum ama şaşırmıştım. Tel el-Hava bölgesinden Hamad'a kaçtılar. Büyükler bile bu yolda perişan oluyor, bir de çocuğu düşünün. Tel el-Hava'da kalmıştık ve kocam çocuklara yiyecek bulmak için dışarı çıkmıştı. İsrail ordusu bombalamaya başladı. Yaygın bombardıman oldu, ateş çemberine aldılar ve robotlar kullandılar" ifadelerini kullandı.