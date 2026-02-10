Haberler

Venüs'te gizli tüneller keşfedildi


İtalyan araştırmacılar, NASA'nın radar verilerini inceleyerek Venüs'te volkanik patlamalarla oluşmuş gizli tünellerin varlığını ortaya çıkardı. Bu buluş, Venüs'ün jeolojik olarak ölü olduğunu gösteren eski teorileri sorgulatıyor.

BİLİM insanları, Venüs'ün derinliklerinde, volkanik patlamalarla oluşmuş gizli tüneller keşfedildiğini açıkladı.

İtalya'daki Trento Üniversitesi'nden araştırmacılar, NASA'nın Magellan görevinden kalan radar verilerini gelişmiş teknolojilerle yeniden incelediklerini duyurdu. Çalışmalar sonucu dev yanardağ Nyx Mons'un yamaçlarında yer altına uzanan boşluklar tespit edildiği bildirildi. Bu keşfin, Venüs'ün jeolojik olarak ölü bir gezegen olduğu yönündeki eski teorileri sarstığı kaydedildi.

Uzmanlar, gelecekte yapılacak 'EnVision' gibi yeni uzay görevlerinin, volkanik izleri çok daha derinlemesine inceleyeceğini belirterek, yerin yüzlerce metre altına nüfuz edebilen radar sistemleriyle bu tünellerin tam uzunluğunu ve iç yapısını belirlemeyi hedeflediklerini aktardı. Bu gizli yer altı koridorlarının, Venüs'e gönderilecek robotik keşif araçları için gezegenin aşırı sıcaklarından korunabilecekleri doğal sığınaklar olma potansiyeli taşıdığı da ifade edildi.

