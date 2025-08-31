Venezüella'dan ABD'ye Sert Uyarı: Kıyılarımızdan Uzak Durun

VENEZUELA Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ABD'ye, ülkesinin kıyılarından ve topraklarından uzak durma uyarısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, Carabobo eyaletinde yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Karayip Denizi'ne savaş gemileri göndererek düşmanca eylemlerde bulunduğunu söyledi. Rodriguez "Kendi sorunlarınızı çözün ve kıyılarımızdan, Venezuela topraklarından uzak durun. ABD, Güney Amerika ülkesine saldırmaya kalkışırsa, Venezuela onların en büyük kabusu olacaktır" dedi.

Rodriguez, ABD'nin Venezuela'nın enerji kaynaklarına el koyma niyetinde olduğunu öne sürerek, "Çok net bir şekilde anlamaları gerekiyor; ABD, doğayı sömüren emperyalist ve yayılmacı bir düzenin ürünü olan bir ülkedir. Diğer ülkeleri kendi kolonileri gibi görüyor. Bugün sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan korkunç sorunlar yaşıyor. Venezuela, yalnızca kendi ülkemiz için değil, dünyanın halkları için de barışın ve umudun halkıdır" ifadelerini kullandı.