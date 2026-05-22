Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

Miss Venezuela unvanıyla tanınan Andrea del Val, Cannes Film Festivali sırasında kaldığı otel odasında saldırıya uğradığını açıkladı. Ünlü stilist Giovanni Laguna’nın kendisini makasla yüzünden yaraladığını öne süren model, kanlar içindeki görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Olay sonrası polis ekipleri otele gelirken, Laguna’nın gözaltına alındığı iddia edildi. Del Val’in hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Venezuelalı güzellik kraliçesi Andrea del Val, Cannes Film Festivali sırasında kaldığı otel odasında saldırıya uğradığını açıkladı. Del Val, sosyal medya hesabından yüzünün kanlar içinde olduğu görüntüleri paylaşırken, saldırının ünlü stilist Giovanni Laguna tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Miss Global Venezuela 2024-2025 unvanıyla tanınan 29 yaşındaki modelin paylaştığı videoda, otel odasının dağılmış hali ve yüzündeki yaralar dikkat çekti. Del Val videoda, “Bakın Giovanni Laguna’nın bana yaptıkları bunlar” ifadelerini kullandı.

SALDIRI SONRASI POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yabancı basında yer alan haberlere göre, otelde yükselen bağrışma ve kavga sesleri üzerine polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Ünlü stilist Giovanni Laguna’nın olay sonrası gözaltına alındığı belirtildi.

Laguna’nın Latin Amerika’daki güzellik yarışmaları dünyasında tanınan bir isim olduğu ve 2023’ten bu yana Miss Universe Colombia’nın kreatif direktörlüğünü yaptığı aktarıldı.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Dış basında yer alan iddialara göre Andrea del Val, tartışma sırasında yüzünden yaralandı ve olayın ardından hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Fransız yetkililer ise olayla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Olayın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, Cannes Film Festivali sırasında yaşanan saldırı magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

