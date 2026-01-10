Haberler

Venezuela, ABD ile tekrar diyalog başlatıldığını duyurdu

Venezuela, ABD ile tekrar diyalog başlatıldığını duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi amacıyla diyalog kanallarının açıldığını duyurdu. Açıklamada, Venezuela'nın barış diplomasisi yoluyla egemenliğini koruma niyeti vurgulandı.

VENEZUELA Dışişleri Bakanlığı, ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi amacıyla diyalog kanallarının tekrar açıldığını açıkladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Caracas yönetiminin, Washington ile diplomatik ilişkilerin karşılıklı olarak yeniden faaliyete geçirilmesi hedefiyle diyalog kanallarını tekrar devreye soktuğu duyuruldu.

ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan askeri operasyonu neticesinde çok sayıda yurttaşın yaşamını yitirdiğinin altı çizilen açıklamada, " Venezuela, maruz kaldığı bu saldırıya karşı diplomasi yoluyla direnecektir. Zira egemenliğimizi korumanın, uluslararası hukuku yeniden geçerli kılmanın ve barışı muhafaza etmenin yegane meşru yolunun barış diplomasisi olduğu inancındayız. Başlatılan bu süreç, Devlet Başkanı ve eşinin kaçırılması ile uğradıkları saldırının yarattığı sonuçları masaya yatırmayı ve ortak çıkarlara dayalı bir çalışma takvimini ele almayı hedeflemektedir" ifadelerini yer verildi.

Ayrıca açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin teknik ve lojistik incelemeler yapmak amacıyla Venezuela'ya vardığı, buna karşılık Venezuela'dan bir diplomatik grubun da benzer çalışmaları yürütmek üzere ABD'ye hareket edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi

Hastanede pes dedirten görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı