Venezuela Seçimlerinde Maduro'nun Koalisyonu Zafer Elde Etti

VENEZUELA'da seçimleri Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu Büyük Vatansever Kutup kazandı.

Venezuela'da dün düzenlenen parlamento ve bölgesel seçimleri Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu Büyük Vatansever Kutup'un (Gran Polo Patriotico GPP) kazandığı bildirildi. Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından açıklanan ilk verilere göre Büyük Vatansever Kutup, oyların yüzde 82,68'ini elde etti. Buna göre, Ulusal Meclis'teki (AN) sandalyelerin çoğunluğunu kazanan GPP, aynı zamanda 24 eyalet valiliğinden 23'ünde başarılı oldu.

Sandığa katılım oranının yüzde 42,6 olduğu seçimlerde Ana Muhalefet Koalisyonu olan Demokratik İttifak, oyların yüzde 6,25'ini alırken Alianza UNTC yüzde 5,18 ve Alianza Fuerza Vecinal ise yüzde 2,57 ile sıralandı.