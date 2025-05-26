Venezuela Seçimlerinde Maduro'nun Koalisyonu Zafer Elde Etti

Venezuela Seçimlerinde Maduro'nun Koalisyonu Zafer Elde Etti
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Venezuela'da yapılan parlamento ve bölgesel seçimleri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup koalisyonu kazandı. Seçimlerde koalisyon, oyların yüzde 82,68'ini alarak Ulusal Meclis'teki sandalyelerin çoğunluğunu elde etti.

VENEZUELA'da seçimleri Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu Büyük Vatansever Kutup kazandı.

Venezuela'da dün düzenlenen parlamento ve bölgesel seçimleri Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu Büyük Vatansever Kutup'un (Gran Polo Patriotico GPP) kazandığı bildirildi. Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından açıklanan ilk verilere göre Büyük Vatansever Kutup, oyların yüzde 82,68'ini elde etti. Buna göre, Ulusal Meclis'teki (AN) sandalyelerin çoğunluğunu kazanan GPP, aynı zamanda 24 eyalet valiliğinden 23'ünde başarılı oldu.

Sandığa katılım oranının yüzde 42,6 olduğu seçimlerde Ana Muhalefet Koalisyonu olan Demokratik İttifak, oyların yüzde 6,25'ini alırken Alianza UNTC yüzde 5,18 ve Alianza Fuerza Vecinal ise yüzde 2,57 ile sıralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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