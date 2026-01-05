Haberler

ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı

ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı
ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra iktidar cephesi içinden olası ihanetlere karşı uyarıda bulundu. Guerra "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek. Tarih bunu açığa çıkaracak" dedi.

  • Nicolas Maduro Guerra, ABD öncülüğünde düzenlenen operasyonla babası Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in gözaltına alınmasının ardından iktidar cephesi içinde olası ihanetlere karşı uyarıda bulundu.
  • Nicolas Maduro Guerra, destekçilere 4 ve 5 Ocak'ta seferber edilme çağrısı yaptı ve dış saldırıya karşı daha sıkı siyasi ve askeri koordinasyon gerektiğini belirtti.
  • Nicolas Maduro Guerra, hareketin sokaklarda olmaya devam edeceğini ve kendilerini zayıf görmek isteyenlere rağmen iyi ve sakin olduklarını ifade etti.

ABD tarafından esir alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, ABD öncülüğünde düzenlenen operasyonla babası ve babasının eşi Cilia Flores'in gözaltına alınmasının ardından, iktidar cephesi içinden olası ihanetlere karşı uyarıda bulundu.

"SORUMLULAR TARİH ÖNÜNDE ORTAYA ÇIKACAK"

Çevrim içi paylaşılan ses kaydında konuşan Maduro Guerra, sorumluların tarih önünde ortaya çıkacağını belirtti. Açıklamaları, babasının etrafında şekillenen Chavismo hareketi içinde iç ayrılıkların olabileceğine işaret etti. "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek. Tarih bunu açığa çıkaracak" ifadelerini kullandı.

DESTEKÇİLERİNE ÇAĞRI

La Guaira eyaletinden milletvekili ve iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti'nin (PSUV) üst düzey isimlerinden biri olan Maduro Guerra, destekçilere birlik çağrısı yaptı.

Parti üyelerinin ve destekçilerin 4 ve 5 Ocak'ta seferber edilmesini isteyen Guerra, siyasi yeniden toparlanmanın ve moralin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, "dış saldırıya" karşı daha sıkı siyasi ve askeri koordinasyon gerektiğini söyledi.

"BİZİ ZAYIF GÖRMEK İSTİYORLAR"

Guerra, öfke ve acıya rağmen hareketin sokaklarda olmaya devam edeceğini vurguladı. "Bizi zayıf görmek istiyorlar. İyiyiz, sakiniz. Bizi halkın arasında göreceksiniz. Elbette canımız yanıyor, elbette öfkelendiriyor, ama başaramayacaklar" dedi.

