Venezuela'dan Trump'a Diyalog Mektubu

VENEZUELA hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan diyalog kurulması amacıyla mektup gönderdiğini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan diyalog kurulması amacıyla mektup gönderdiği bildirildi. Maduro mektupta, Venezuela aleyhinde aktarılan "'mafya ve uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle bağlantı' suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu kaydetti. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maduro'nun mevkidaşı Trump'a, özel temsilcisi Richard Grenell aracılığıyla doğrudan görüşmeye istekli olduğunu belirten bir mektup gönderdiğini kabul etti.