Venezuela'dan ABD'ye Tepki: 'Asla Eyalet Olmayacağız'

VENEZUELA Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin ülkesini 51'inci eyalet yapmayı planladığını öne sürerek, "Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız" dedi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu. ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını artırmasını tehdit saydıklarını belirten Rodriguez, "Biz bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığımızı sürdüreceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız. Halkımız, vatansız hainlerin ve ülkeyi 51'inci eyalete dönüştürmek isteyenlerin emirlerine uymayacaktır" ifadelerini kullandı.

İki aydır psikolojik bir savaşla mücadele ettiklerini dile getiren Rodriguez, halkın umudunu kaybetmediğini ve teslim olmamakta kararlı olduğunu vurguladı.