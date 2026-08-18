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Venezuela'da deprem felaketinde can kaybı 6 bin 438'e yükseldi

Venezuela'da deprem felaketinde can kaybı 6 bin 438'e yükseldi
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VENEZUELA'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 438'e ulaştı.

VENEZUELA'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 438'e ulaştı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez tarafından açıklanan ve hükümetin yayımladığı haftalık rapora göre, 24 Haziran'da yaşanan depremlerde can kaybı geçen haftaya kıyasla 137 artarak 6 bin 438'e çıktı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı, hastanelerde ise 86 bin 358 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Depremden etkilenen ailelere şu ana kadar 335 konutun teslim edildiği aktarılırken, güvenli olup olmadıklarının tespiti amacıyla 59 bin 109 binada inceleme yapıldığı kaydedildi. Değerlendirilen binalardan 34 bin 680'inin oturuma uygun olduğu, 13 bin 733'ünün erişiminin kısıtlandığı, 10 bin 696 binanın ise yüksek riskli kategoride yer aldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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