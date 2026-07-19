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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 119'a yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 119'a yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 119'a, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a yükseldi. Ulusal Meclis Başkanı, hasarlı binaların risk oluşturduğunu belirtti.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 119'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 artarak 5 bin 119'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti. Rodriguez açıklamasında, bölgedeki hasarlı binaların risk oluşturmaya devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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