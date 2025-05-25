Venezuela'da Parlamento ve Bölgesel Seçimler Gerçekleşiyor

Venezuela'da Parlamento ve Bölgesel Seçimler Gerçekleşiyor
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Venezuela'da 21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen, 2026-2031 döneminde görev yapacak 24 eyalet valisi, 285 milletvekili ve 260 bölgesel meclis üyesi için oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Seçimlerde Esequibo bölgesinde de yeni valiler ve milletvekilleri belirlenecek.

VENEZUELA'da halk, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılacak parlamento seçimleri ve bölgesel seçimler için bugün sandık başına gidiyor.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yapılan seçimlerde, 21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen, 2026–2031 döneminde görev yapacak 24 eyalet valisi, Ulusal Meclis'in (AN) 285 milletvekili ile 260 bölgesel meclis üyesini belirlemek üzere oy kullanacak. Bu seçimlerde, Venezuela tarihinde ilk kez komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olan, doğal kaynaklar açısından zengin Esequibo bölgesinde de bir vali, Ulusal Meclis'e 8 milletvekili ve 7 bölgesel yasama konseyi üyesi seçilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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