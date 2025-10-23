Venezuela'da Küçük Uçak Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

VENEZUELA'daki Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Venezuela'nın Tachira eyaletindeki Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, ilgili protokollerin devreye sokulduğunu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.