Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez: Maduro'ya sadakatle bağlıyız

Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
Güncelleme:
Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, düzenlenen bir rütbe terfi töreninde, kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatlerini dile getirerek, ülke için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

VENEZUELA'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız" dedi.

Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB) Askeri Akademisi'nin Eklektik Anıtı'nda rütbe terfi töreninde konuştu. Rodriguez, ABD'nin ülkesini hedef alan saldırısına ilişkin, "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız. Aynı şekilde ilk savaşçı ve milletvekili Cilia Flores'e de sadakatimiz tamdır. Onların özgürlüklerine kavuşup yeniden evlerine ve vatanlarına dönmelerini görene kadar durmadan mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

ABD halkına seslendiğini belirten Rodriguez, "Hayatları alçakça bir saldırıyla ellerinden alınan soylu kadın ve erkeklere hak ettikleri saygıyı sunmak için buradayız. Venezuela halkı, hiçbir zaman bu tür bir saldırının kurbanı olacağını düşünmedi. ABD halkına sesleniyorum: Venezuela halkı bu aşağılık ve savaşçı saldırıyı, bir nükleer güç tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı hak etmedi. Bu olay, ilişkilerimizde ve tarihimizde bir leke olarak geçti. Burada kimse teslim olmadı, burada çatışma oldu ve bu çatışma bu vatan için oldu. Özgürlük savaşçımız Simon Bolivar için, Hugo Chavez için oldu ve burada Venezuela için çatışma oldu. Bu, bizim en büyük memnuniyetimizdir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
