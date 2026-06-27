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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi
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Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerde ölü sayısı 920'ye, yaralı sayısı 3 bin 360'a çıktı. 50 binden fazla kişiden haber alınamazken, 172 kişi enkaz altında mahsur kaldı.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 920'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 3 bin 360 olduğu bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, önceki gün ülkede peş peşe meydana gelen şiddetli depremlere ilişkin son durumu paylaştı. Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360'a yükseldiğini duyurdu. Deprem nedeniyle 3 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Rodriguez, 172 kişinin ise halen enkaz altında mahsur olduğunu aktardı. Depremlerin altyapıya verdiği zarara da değinen Rodriguez, 13 hastane dahil olmak üzere toplam 383 binanın hasar aldığını, 1002 tesisin ise çeşitli derecelerde hasar gördüğünü ifade etti.

Ülkedeki yardım ve kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla 871 uluslararası görevlinin sahada olduğu bildirildi. Öte yandan, kayıp kişilerin bildirilmesi için oluşturulan bilgi platformunun verilerine göre, dün öğle saatleri itibarıyla 50 binden fazla kişiden halen haber alınamadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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