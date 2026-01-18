Haberler

Venezuela'da ABD'nin Hava Saldırısında 463 Ev Hasar Gördü

Venezuela'da ABD'nin Hava Saldırısında 463 Ev Hasar Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'taki hava saldırısında 463 evin hasar gördüğünü ve zarar gören yapıların onarılması için bir sosyal yardım programının başlatıldığını açıkladı. Rodriguez, bu duruma karşı sakin ve ihtiyatlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

VENEZUELA Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'taki hava saldırısında 463 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta üst düzey yetkililer ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'taki hava saldırısında hasar gören evlerle ilgili bilgi paylaştı. Saldırılarda 463 evin hasar gördüğünü ve zarar gören yapıların onarılması için sosyal yardım programının faaliyete geçirildiğini belirten Rodriguez, "En iyi yanıt, sakince ve ihtiyatlı hareket etmektir. Hiçbir şey bizi yıkamaz ve hiçbir şey bizi yenemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video