Venezuela'da ABD'nin Hava Saldırısında 463 Ev Hasar Gördü

VENEZUELA Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'taki hava saldırısında 463 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta üst düzey yetkililer ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'taki hava saldırısında hasar gören evlerle ilgili bilgi paylaştı. Saldırılarda 463 evin hasar gördüğünü ve zarar gören yapıların onarılması için sosyal yardım programının faaliyete geçirildiğini belirten Rodriguez, "En iyi yanıt, sakince ve ihtiyatlı hareket etmektir. Hiçbir şey bizi yıkamaz ve hiçbir şey bizi yenemez" ifadelerini kullandı.