Venezuela, ABD'nin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacak

Venezuela, ABD'nin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacak
Venezuela, ABD hükümetinin talebi üzerine göçmenler için uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Uçuşlar, Phoenix'ten Caracas'a çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak yapılacak.

VENEZUELA, ABD hükümetinin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatılacağını bildirdi.

Venezuela Ulaştırma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinden Caracas'a hizmet veren Maiquetia Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlara yeniden izin verileceği belirtildi.

Bakanlık, uçuşların çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak gerçekleştirileceğini kaydederek, Venezuela hükümetinin, ABD ile bu yılın ocak ayında varılan göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin anlaşmaya bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya


