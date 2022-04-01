Vay Kadirov vay! Ukrayna'da olduğunu söylemişti ama benzincide çekilen fotoğraf yalanını ortaya çıkardı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük destekçilerinden biri olan ve Kremlin yönetimi tarafından korgeneralliğe yükseltilen Çeçen lider Kadirov'un paylaştığı son fotoğraf gündem oldu. Bir süredir yaptığı açıklamalarda savaşmak için Ukrayna'da gittiğini belirten Kadirov'un bir benzin istasyonunda namaz kılarken çekildiği fotoğraf Çeçen liderin yalanını da ortaya çıkardı. Çünkü fotoğrafta logosu görülen benzin istasyonu Pulsar yalnızca Rusya'da bulunuyordu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı sonrasında binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov gündemden düşmüyor. Kadirov, geçtiğimiz hafta Mariupol'deki askerlerinin görüntülerini paylaşmış 14 yaşındaki oğlu ile birlikte Ukrayna'da olduklarını açıklamıştı. Hatta Kadirov'un küçük oğlunun cephede görev aldığı iddia edilmişti.
Ancak Kadirov'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf, tüm bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Fotoğrafta, Kadirov, bir benzin istasyonunda yanında makineli tüfekli askerler beklerken namaz kılıyor.
Daha önce ' Ukrayna'yı geri almak ve 'Nazilerden temizlemek için' Ukrayna'da olduğunu söyleyen Kadirov'un bu fotoğrafındaki detay ise gözlerden kaçmadı. Kadirov'un paylaştığı fotoğrafta, yalnızca Rusya Federasyonu'nda bulunan bir benzin istasyonu olan Pulsar logosu görülüyor. Pulsar'ın Rus devlet kontrolündeki petrol şirketi Rosneft'e ait olduğu göz önüne alındığında, birçok kişi, Kadirov'un Rusya'yı gerçekten terk etmediğine inanırken, onu yalancılıkla suçladı.
Mariupol'ün hemen dışında olduğunu iddia eden ve şehirle ilgili güncellemeleri paylaşan Kadirov'un son fotoğrafının ortaya çıkmasıyla, bunu 'Rus güçlerinin moralini düzeltmek için propaganda aracı olarak kullandığı iddiası' da yeniden gündeme geldi.
İngiliz Daily Express'in haberine göre, yayınlanan bir videoda Kadirov, Moskova'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinsky'i İstanbul'daki Ukraynalı mevkidaşlarıyla barış görüşmelerinde uzlaşmaya varmakla suçladı. Kadirov, ""Biz taviz vermeyeceğiz, öyle oldu… Medinsky hata yaptı, yanlış ifade verdi…" dedi. Dün de Kremlin yönetimi savaşta aldığı rol ve katkıları dolayısıyla Kadirov'un Ukrayna işgalinde korgeneralliğe yükseldiğini duyurdu.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022