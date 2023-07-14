Vatozlar Üreme Döneminde Antalya'ya Geliyor

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vatozlar, üreme sürecinde Antalya kıyılarına geliyor. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun dalış yaparak gözlemlediği vatozlar, nesillerinin tehlike altında olduğunu gösteriyor. Vatozların üreme süreci ve korunması için çalışmalar yürütülüyor.

DÜNYADA sayısı hızla azalan ve kırmızı listede yer alan vatozlar, üreme döneminde Antalya kıyılarına geliyor. Vatozların üreme sürecini araştırmak için dalış yapan Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, insan boyutundaki vatozu görüntüledi.

Özellikle av baskısı nedeniyle nesli günden güne azalan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vatozların korunması için farklı çalışmalar yürütülüyor. Akdeniz'de bulunan bazı vatoz türleri ise her yıl yaz aylarında üreme süreci için Antalya Körfezi'ne geliyor. Özellikle temmuz ayında falezler bölgesine gelen vatozlar, kıyılarda sıklıkla görülebiliyor.

Akademik çalışma ve vatozları gözlemlemek için Konyaaltı Sahili açıklarında dalış yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatozların çiftleşmesini görüntüledi. Prof. Dr. Gökoğlu aynı zamanda kum içerisinde yatan, boyutu yaklaşık bir insan kadar olan vatozun boyutunu kollarını açarak gösterdi.

Vatozların nesli tehlike altındaki türler arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, Bu türlerin üreme sıklığı uzun. Az sayıda yavru vermeleri nedeniyle baskı altında türler. Temmuz ayı içerisinde vatozlar Antalya Körfezi'ndeki falezlerin olduğu noktalara çiftleşmeye geliyor. Bu sene de dalışlarımızda gözlemlemeye ve görüntülemeye başladık. Az yavru veriyorlar ve yavruların boyutları büyük oluyor. Büyük oldukları için her türlü av aracı yavruları tutuyor dedi.

Vatozların zararsız hayvanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Av baskısının çok olması ve habitat bozulması nedeniyle Akdeniz'de vatozların yaşam alanı iyice daraldı. Çoğu kırmızı listede yer alıyor. Akademik çalışma için yaptığımız çalışmada tesadüf üzerine dişi ve erkek bireyin çiftleşmesini görüntüledik. Çok ender bir durum. Falezlerin altında oldukça fazla var ve buraya ağ atılmaması gerekiyor. Balıkçılarımız bu türleri yakaladıkları zaman bırakmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız denk geldiğinde korkmasın. Bunlar zararsız ve insanı görünce kaçıyorlar zaten diye konuştu.