Vatikan, Ukrayna ve Türkiye arasında 'Ekmek ve Barış' paneli düzenlendi

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçiliği ve Roma Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle 'Ekmek ve Barış: Karadeniz Tahıl Girişimi ve Diplomatik Çözüm İçin Arabuluculuk Çabaları' başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması için görüşmeler yapıldı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçiliği ve Roma Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle ' Ekmek ve Barış: Karadeniz Tahıl Girişimi ve Diplomatik Çözüm İçin Arabuluculuk Çabaları' başlıklı bir panel düzenlendi.

Roma Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen panele, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Andrii Yurash, Roma Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Zafer Kıyıcı ile yaklaşık 40 ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı. Etkinlik kapsamında Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezinden Dr. Can Kasapoğlu tarafından Rusya- Ukrayna Savaşı'nın siyasi ve askeri alanları ele alındı. Panelin ardından davetlilere Türk musikisi eşliğinde zengin Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Ulutaş, ' Ekmek ve Barış: Karadeniz Tahıl Girişimi ve Diplomatik Çözüm İçin Arabuluculuk Çabaları' panelinin Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılmasına ilişkin görüşmelerin yapılacağı önemli bir zamana denk geldiğini belirterek, "Yaşanan savaşa dair konuşmanın yanı sıra barış umutları hakkında da konuşmamız gerekiyor" diye konuştu.

Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Başpiskopos Paul Richard Gallagher, Ukrayna'nın dünya çapında önemli bir tahıl ihracatçısı olduğuna ve savaşın bu ihracatı olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, "Panelin başlığını çok anlamlı buldum. ' Ekmek ve Barış' mefhumlarının arasındaki ilişkiyi yansıtmak açısından çok önemli. Ekmek olmadan huzurun olmayacağının kabul edilmesi açısından önemli" dedi.

Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Gallagher, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin iradesiyle Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması imzalandı. Bu girişimin takdir edilmesinin yanı sıra korunması da gerekiyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Andrii Yurash, geçen yıl Rusya'nın saldırısıyla başlayan savaşla Ukrayna önemli bir tahıl ihracatçısı konumundayken tahıl ihracatının durduğunu belirtti.