Vatikan, "Bekar Kalmaları Koşuluyla" İtalyan Eşcinsel Erkeklerin Rahip Olmasına İzin Verecek

(ROMA/ANKARA) - Vatikan, İtalya'da ruhban okuluna başvuran bir adayın, "bekar kalması koşuluyla, sırf eşcinsel olduğu için reddedilemeyeceğini" öngören yeni yönergeleri onayladı. Yönergede belirtilen İtalya'daki yeni kilise kurallarına göre, papaz okulu adayları cinsel yönelimlerine göre diskalifiye edilmeyecek.

Roma Katolik Kilisesi, "eşcinsel eğilimlerin özünde hastalıklı olduğu ve köklü eşcinsel eğilimleri olan erkeklerin rahip olmaması gerektiği" yönündeki öğretisini değiştirmedi ancak, rahip olmak isteyen bir adayın bekar kalması şartıyla, cinsel yöneliminin onu rahipliğe girmekten alıkoymaması gerektiğini kabul etti.

İtalyan Piskoposlar Konferansı tarafından kasım ayında kabul edilen ve Vatikan'ın Din Adamları Ofisi tarafından onaylanan yönergeler, 9 Ocak Perşembe günü üç yıllık bir deneme süresi için yürürlüğe girdi. Yönergenin onaylanmasıyla okullara yönelik kılavuz ilkelerde, ilahiyat fakültesi yöneticilerine, "cinsel yönelimin" bir adayın kişiliğinin yalnızca bir yönü olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Vatikan'ın bu hamlesi "ilerici bir adım" olarak yorumlandı

Kilisenin eşcinsel Katolikleri daha sıcak karşılamasını savunan Peder James Martin, "İlk defa Vatikan onaylı bir belgede, eşcinsel bir erkeğin papaz okuluna girip giremeyeceğinin sadece cinsel yönelimine göre belirlenemeyeceğine dair bir öneri görüyorum. Benim bu konudaki yorumum, eğer bir eşcinsel erkek duygusal olarak sağlıklı, iffetli ve bekar bir yaşam sürdürebiliyorsa, papaz okuluna kabul edilmesi düşünülebilir" dedi.

Maryland'de eşcinsel Katolikleri destekleyen bir grup olan New Ways Ministry'nin yönetici direktörü Francis DeBernardo, "Bu, ileriye doğru atılmış bir adım. Eşcinsel papaz adayları hakkında daha önce yapılan ve pek çok korku ve ayrımcılığa neden olan muğlak ifadelere açıklık getiriyor. Bu açıklama, eşcinsel adaylara, heteroseksüel adaylara davranıldığı gibi davranıyor. Bu tür bir eşit muamele, Kilise'nin tüm LGBTQ+ konularında hedeflemesi gereken şeydir" değerlendirmesini yaptı.

Papa Francis'in eşcinsellik karşıtı söylemleri

ABD ve Batı medyasında, eşcinsel erkeklerin yıllardır "toplumsal baskılara karşı kendilerini korumak adına rahip olmaya karar verdikleri ve buna sığındıkları" şeklinde yorumlar yapılıyor.

Katolik Kilisesinin ise kilise öğretisi olarak eşcinsel ilişkileri reddederken, "rahipliğin uzun zamandır eşcinsel erkekler için bir sığınak olması" çelişkisiyle yıllardır mücadele ettiği aktarılıyor.

İtalyan Piskoposlar Konferansı'na katılan piskoposlara göre, Papa Francis konuşmasında, Katolik ilahiyat fakültelerinde zaten çok fazla eşcinsel olduğunu söyleyerek, bunu tanımlamak için aşağılayıcı bir ifade kullanmıştı. Vatikan, daha sonra Papa Francis'in kullandığı tanımdan dolayı özür diledi. Papa Francis, haziran ayında yine Roma'da rahiplerle yaptığı bir toplantı sırasında, eşcinsel karşıtı bir hakareti tekrarlamakla suçlandı.

Bu hakaretin tekrar kullanılması, Papa Francis'in kiliseyi, LGBTQ+ topluluğu üyelerine karşı "daha kucaklayıcı" olmaya çağıran birçok Katoliği şaşırtmıştı. Daha sonra eşcinsel hakları aktivistleriyle sık sık bir araya gelen Papa Francis, 2023 yılında rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamasına izin vermiş, ancak onların birlikteliklerini kutsamamıştı. Francis, ayrıca eşcinsel rahip adaylarının ilişki yaşamaları ve "çifte hayat" olarak tanımladığı bir yaşam sürmelerinden duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti.

Öte yandan, ABD ve Batı medyasının haberlerine göre, eşcinselliğin düzenli olarak kınandığı diğer ülkelerdeki piskoposların, benzer yönergeleri dikkate almaları olası görülmüyor.