Varto'da kurban eti dağıtımı yapıldı

MUŞ Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Müminler ancak kardeştir" temasıyla düzenlediği organizasyonla Muş'un Varto ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilçedeki muhtaç ailelere verilmek üzere gönderilen kurbanlıklar, Varto Müftüsü Bayram Öztürk başkanlığında Şube Müdürü Tacettin Erciyes ve imamlar gözetiminde kesildikten sonra paketlenerek ailelere dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Şube Müdürü Tacettin Erciyes, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonu çerçevesinde ilçeye 14 adet hisse oranlı kurban gönderildiğini belirterek, "Müminler ancak kardeştir temasıyla vekaleten kurban kesim organizasyonunu düzenledik. Varto ilçemize gönderilen kurbanlıklar usulüne uygun kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bilhassa ilçemizde ikamet eden depremzede kardeşlerimize bu hisse paylarından verdik. Bu vesile ile bütün İslam aleminin ve ülkemizin bayramını kutluyorum. Rabbim kesmiş olduğumuz kurbanları kabul buyursun" dedi.

Kurbanlık etini alan Rıfkı Günay ise bu tür uygulamaların devam etmesini istediklerini dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.