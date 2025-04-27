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BBC

Vancouver'daki Sokak Festivalinde Araç Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Vancouver'daki Sokak Festivalinde Araç Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar Var
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Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Lapu Lapu sokak festivalinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olayın ardından 30 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde düzenlenen sokak festivalinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Ölü ve yaralılar var.

Cumartesi günü yerel saatle 20:00'de meydana gelen olayla ilgili 30 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Filipinlilerin ulusal kahramanı Lapu Lapu adına düzenlenen sokak festivali sırasında meydana geldi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, "Vancouver'daki Lapu Lapu festivalinde meydana gelen korkunç olay nedeniyle yıkıldım" dedi.

Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Zanlının festivaldeki kalabalık tarafından polise teslim edildiği açıklandı.

Ölü ve yaralı sayısı henüz kamuoyuna duyurulmadı.

Yerel televizyon kanalı CTV, Kanada'daki Yeni Demokratik Parti'nin lideri Jagmeet Singh'in de festivalin katılımcıları arasında olduğunu ancak olaydan dakikalar önce ayrıldığını bildirdi.

Haber kuruluşu Singh'in, "Bu korkunç bir olay. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Oradaydım ve gülümseyen ve dans eden çocukların yüzleri gözümün önünden gitmiyor" sözlerini alıntıladı.

Ülke, 28 Nisan Pazartesi günü erken seçimlere gidecek.

Basın toplantısı düzenleyen emniyet yetkilileri gazetecilerin sorusu üzerine olayın seçimlerle bağlantısı olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Lapu Lapu Günü her yıl Filipinler'de 27 Nisan'da kutlanıyor. İspanyol sömürgeciliğine karşı duran ulusal kahraman Lapu Lapu anısında düzenleniyor.

BBC
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