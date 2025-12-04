Haberler

Uzmanlar o bölge için uyardı: 700 yıldır stres birikti, 8.8'lik iki büyük deprem olabilir

Uzmanlar o bölge için uyardı: 700 yıldır stres birikti, 8.8'lik iki büyük deprem olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Himalayalar bölgesinde araştırma yapan uzmanlar dağların her yıl milim milim yükseldiğini ve tehlikenin arttığını söyledi. Himalayalar bölgesinin 700 yıldır enerji biriktirdiğini kaydeden uzmanlar, burada 8.8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Hindistan'ın yüzde 60'tan fazlası da orta ile yüksek deprem riski altındaki bölgelerde yer alıyor.

Himalaya bölgesinde yapılan yeni bir araştırma, fay hattında biriken enerjinin çok büyük depremlere yol açabileceğini ortaya koydu. Güncellenmiş deprem tehlike haritasında Himalayalar, en yüksek risk seviyesi olan yeni tanımlanan "Bölge VI" kategorisine alındı. Araştırmaya göre Hindistan'ın yüzde 60'tan fazlası da orta ile yüksek deprem riski altındaki bölgelerde yer alıyor.

8.8'LİK 2 DEPREM OLUŞABİLİR

Wion News'in haberine göre Ekim ayında yayımlanan bir çalışma da Himalayalarda yakın gelecekte iki büyük depremin yaşanabileceği uyarısını yapmıştı. Son araştırmayı yürüten jeofizikçi KM Sreejith ve ekibi, bölgede yatay ve dikey yüzey hareketlerini analiz ederek fayın kilitlenme bölgelerini ve biriken enerjiyi tespit etti. Himalayalar boyunca 800 kilometrelik hat üzerinde yapılan ölçümler, bölgede 8.8 büyüklüğüne ulaşabilecek iki deprem potansiyeli bulunduğunu ortaya koydu. Ekipte Rishav Mallick, Eric J. Fielding, MCM Jasir, Mark Simons ve Ritesh Agrawal da görev aldı.

700 YILDIR BİRİKEN ENERJİ

"Deprem Tehlikesinin Artışını Ortaya Koyan Jeodezik Bulgular" başlıklı çalışmada, bölgenin 500–700 yıldır enerji biriktirdiği belirtildi. Araştırmacılara göre bu uzun süreli sıkışma, olası bir büyük deprem sırasında aniden açığa çıkabilir. Yeni uydu verileri ve gelişmiş modeller sayesinde iki kıtanın birbirine doğru beklenenden daha hızlı yaklaştığı ve fay hattının daha geniş bir bölümünün kilitli olduğu tespit edildi. Bu bulgular, bölgedeki deprem tehlikesinin önceki değerlendirmelere göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.

KİLİTLİ FAYIN SINIRLARI HALA BELİRSİZ

Geçmiş araştırmalar çoğunlukla yatay hareketlere odaklandığı için fayın kilitli bölümünün sınırları tam olarak anlaşılamıyordu. Yeni yöntemler ise yüzeyin hem yatay hem de dikey hareketini ayrıntılı şekilde ölçebildiği için fayın davranışına dair daha net bilgiler sunuyor.

DAĞLAR HER YIL 5–8 MİLİMETRE YÜKSELİYOR

Araştırmada Himalayaların geniş bir bölümünde yer kabuğunun yılda 5–8 milimetre dikey yükseldiği ortaya kondu. Küçük gibi görünen bu rakam, yüzyıllar boyunca biriktiğinde büyük bir deformasyon yaratıyor. Bu durum, bölgenin hâlâ aktif olduğunu ve levha sıkışmasının devam ettiğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre söz konusu baskı, ana fay hattında büyük bir kırılmaya yol açarak çok şiddetli depremler üretebilir.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Danla Bilic sessizliğini bozdu

Yıldız futbolcuyla aşk yaşadığı öne sürülen Danla'dan ses var
Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı

Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı
Rusya: Avrupa Birliği bunu yaparsa savaş nedeni sayarız

Rusya açık açık tehdit etti: Bunu savaş nedeni sayarız
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Kazada oğlu yaralanan babanın akıl almaz intikamı

Kazada oğlu yaralanan babanın akıl almaz intikamı
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Fenerbahçe'nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor

Dev koreografide o ismin olmamasına tepki yağıyor
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.