Uzmanlar o bölge için uyardı: 700 yıldır stres birikti, 8.8'lik iki büyük deprem olabilir

Himalaya bölgesinde yapılan yeni bir araştırma, fay hattında biriken enerjinin çok büyük depremlere yol açabileceğini ortaya koydu. Güncellenmiş deprem tehlike haritasında Himalayalar, en yüksek risk seviyesi olan yeni tanımlanan "Bölge VI" kategorisine alındı. Araştırmaya göre Hindistan'ın yüzde 60'tan fazlası da orta ile yüksek deprem riski altındaki bölgelerde yer alıyor.

8.8'LİK 2 DEPREM OLUŞABİLİR

Wion News'in haberine göre Ekim ayında yayımlanan bir çalışma da Himalayalarda yakın gelecekte iki büyük depremin yaşanabileceği uyarısını yapmıştı. Son araştırmayı yürüten jeofizikçi KM Sreejith ve ekibi, bölgede yatay ve dikey yüzey hareketlerini analiz ederek fayın kilitlenme bölgelerini ve biriken enerjiyi tespit etti. Himalayalar boyunca 800 kilometrelik hat üzerinde yapılan ölçümler, bölgede 8.8 büyüklüğüne ulaşabilecek iki deprem potansiyeli bulunduğunu ortaya koydu. Ekipte Rishav Mallick, Eric J. Fielding, MCM Jasir, Mark Simons ve Ritesh Agrawal da görev aldı.

700 YILDIR BİRİKEN ENERJİ

"Deprem Tehlikesinin Artışını Ortaya Koyan Jeodezik Bulgular" başlıklı çalışmada, bölgenin 500–700 yıldır enerji biriktirdiği belirtildi. Araştırmacılara göre bu uzun süreli sıkışma, olası bir büyük deprem sırasında aniden açığa çıkabilir. Yeni uydu verileri ve gelişmiş modeller sayesinde iki kıtanın birbirine doğru beklenenden daha hızlı yaklaştığı ve fay hattının daha geniş bir bölümünün kilitli olduğu tespit edildi. Bu bulgular, bölgedeki deprem tehlikesinin önceki değerlendirmelere göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.

KİLİTLİ FAYIN SINIRLARI HALA BELİRSİZ

Geçmiş araştırmalar çoğunlukla yatay hareketlere odaklandığı için fayın kilitli bölümünün sınırları tam olarak anlaşılamıyordu. Yeni yöntemler ise yüzeyin hem yatay hem de dikey hareketini ayrıntılı şekilde ölçebildiği için fayın davranışına dair daha net bilgiler sunuyor.

DAĞLAR HER YIL 5–8 MİLİMETRE YÜKSELİYOR

Araştırmada Himalayaların geniş bir bölümünde yer kabuğunun yılda 5–8 milimetre dikey yükseldiği ortaya kondu. Küçük gibi görünen bu rakam, yüzyıllar boyunca biriktiğinde büyük bir deformasyon yaratıyor. Bu durum, bölgenin hâlâ aktif olduğunu ve levha sıkışmasının devam ettiğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre söz konusu baskı, ana fay hattında büyük bir kırılmaya yol açarak çok şiddetli depremler üretebilir.